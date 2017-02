Yahaira Plasencia: ¿Por qué el primo de Jefferson Farfán la reemplazó por ‘Son Tentación’?

César Távara anunció la participación de Yahaira Plasencia en la inauguración de la discoteca llamada ‘Búnker’. Sin embargo, el primo de Jefferson Farfán, por motivos que aún se desconocen, decidió reemplazar a la ‘reina del Totó’ por la orquesta Son Tentación.

César Távara en comunicación con América Televisión, fue consultado sobre el polémico cambio y solo se animó a confirmar que Yahaira ya no se presentará este domingo en la inauguración del ‘Búnker’.

“No ya no. Amiga, ahorita no puedo hablar de verdad. Solamente que la he cambiado nada más y ya… no puedo declarar muchas cosas”, dijo César Távara, quien evitó en todo momento hablar sobre si seguirá siendo el mánager de Yahaira o no.

“De eso no voy a hablar, todavía no me he reunido con ella (Yahaira Plasencia), de verdad, no te podría hablar”, declaró el joven en comunicación telefónica con América Espectáculos.

