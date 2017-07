Yahaira Plasencia "puso en su lugar" a Rosángela Espinoza con fulminante comentario

No es novedad que Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza tengan algunas diferencias durante el programa de Esto es Guerra.

En esta ocasión, la integrante de Los Leones, se mostró muy incómoda porque su compañera rival, señaló que la había golpeado durante un juego de fuerza.

“Esto va para todos, no solo para ti (Rosángela) porque tú eres una competidora más. A lo que voy, es que este juego trata de meter cuerpo para tocar una campana. No es meter cachetadas, no es jalar de los cabellos, no es agarrar a puñetes, es meter cuerpo, hija. El que tú no tengas cuerpo, no es nuestra culpa”, expresó Yahaira Plasencia, dejando callada a Rosángela.