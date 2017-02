Yahaira Plasencia: ¿primo de Jefferson Farfán ya no es su mánager?

¡Se le viene la noche a la ‘reina del totó’! César Távara, primo de Jefferson Farfán, estaría harto de los escándalos protagonizados por Yahaira Plasencia, motivo por el que estaría evaluando dejar de ser su mánager.

Durante una entrevista con el diario “La Karibeña”, el primo de la ‘foquita’ señaló que no volverá a defender públicamente a Yahaira Plasencia y que su abogado será el encargado de responder por ella.

“Ella (Yahaira Plasencia) verá lo que hace, yo ya no pienso hablar más. Ella verá su imagen, yo ya no pienso hablar ni poner las manos al fuego por alguien, ya muchas veces lo he hecho”, dijo César Távara.

Asimismo, se dio a conocer que el primo de Jefferson Farfán conversaría personalmente con Yahaira Plasencia. “Yo tengo que conversar con ella por todo lo que está pasando. Más que todo no hay orden y creo que ella sí necesita una persona que la asesore bien y que ella más que todo le haga caso porque así no se puede trabajar tranquilo”, finalizó César Távara.

