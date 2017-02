Yahaira Plasencia: primo de Jefferson Farfán la deja sin orquesta

¡Qué tal bomba! El programa “Amor de Verano” emitió unos supuestos audios de César Távara, primo de Jefferson Farfán, en los que se le escucha hablando sobre el futuro de la orquesta de Yahaira Plasencia. Asimismo, el popular ‘primo alcahuete’ lanzó algunos fuertes comentarios contra la ‘reina del totó’.

“Ella está quemada, no la quieren. Está toda flaca, está toda descuidada. Esto de la orquesta la voy a manejar yo con mi primo. Si ustedes no quieren, por mi no hay problema. El que quiere venirse conmigo y esto va a lo serio, hace tiempo yo quiero hacer mi orquesta pero con gente responsable, que quiera trabajar, que se ponga la camiseta”, se escucha decir a César Távara.

Asimismo, el primo de Jefferson Farfán confesó que probablemente Yahaira Plasencia no les podrá pagar a sus músicos. “Ya hablé con Yahaira de eso. Ella va a tener toda la venta de Trujillo, Chosica, Ventanilla. A todos esos contratos se les va a devolver su plata y ya no vamos a continuar, con ella ya no vamos a contar. Ustedes dicen que les va a reconocer, de mi parte… no lo va a reconocer”, agrega.

