01 de abril del 2017 - 8:58

Yahaira Plasencia le respondió a Tilsa Lozano tras incidente en Esto es Guerra

11 Reproducciones

Tras el explosivo encuentro entre Tilsa Lozano y Yahaira Plasencia en Esto es Guerra, la ex Conejita continuó con las críticas hacia la salsera tildándola de “fingida” e “hipócrita”. Pues bien, algunos días después la ‘reina del Totó’ se animó a devolver el dardo.

“Yo jamás respondo, a nadie. Lo digo por todas las personas que en algún momento se han referido mal de mí. Yo estoy tranquila, trabajando”, dijo Yahaira Plasencia a las cámaras de América Espectáculos.

“No me conoce, no sabe cómo soy. No pienso responderle. Siento que se metió con algo que me hizo mucho daño (cuando Tilsa dijo que vino de rosado), llegué a estar internada por eso”, añadió.

Como se recuerda, Tilsa Lozano fue presentada como jurado de ‘Divas’, en Esto es Guerra, pero fue muy sarcástica con la ‘Reina del Totó’.

“Claro que la conozco, quién no la conoce. Es más, ha venido de rosado, pero no tengo nada personal con ella”, dijo Tilsa Lozano, haciendo alusión al apelativo de ‘rosadita’ con el que la llamaba Jerson Reyes.

Pese a los dimes y diretes, Yahaira Plasencia asegura que no tendría ningún problema en reunirse con Tilsa Lozano fuera de cámaras.

Mira el antes y el después de Yahaira Plasencia