¿Yahaira Plasencia hizo que sacaran a Tilsa Lozano de "Esto es Guerra"?

La semana pasada, Tilsa Lozano fue presentada como la nueva jurado del segmento ‘Divas’ de Esto es Guerra. De esta forma se sumó al equipo que integran Tula Rodríguez y Yahaira Plasencia. Con esta última protagonizó un episodio, el cual reflejó la gran enemistad que mantienen.

Resulta que Tilsa Lozano llamó “rosadita” a Yahaira Plasencia. Este apodo no fue del agrado de la salera puesto que así le decía Jerson Reyes, futbolista con el que le habría sido infiel a Jefferson Farfán. “Hola. Claro que la conozco, quién no la conoce. Es más, ha venido de rosado, pero no tengo nada personal con ella”, señaló la ‘vengadora’.

Según una publicación del diario “Trome”, esto no habría sido del agrado de Yahaira Plasencia, quien al terminar el programa se habría reunido con los productores para quejarse por la presencia de Tilsa Lozano.

“Terminó el reality y se reunió en privado con la gente de la producción para pedir que Tilsa Lozano solo participe en esa fecha como jurado”, aseguró la fuente al diario “Trome”.