Yahaira Plasencia habló sobre reciente comunicado de Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia se refirió al reciente comunicado que envió Jefferson Farfán a través de sus redes sociales, donde le pedía a su tío Cuto Guadalupe pare los ataques contra la salsera.

“Eso es de caballeros y está bien. Lo conozco a él, conozco a su mamá y sé la clase de personas que son. Son intachables para mí. Con el mensaje está más que claro”, declaró Yahaira a las cámaras de América Televisión.

“No hablo de él, qué bueno que lo haya hecho. No me voy a poner en dimes y diretes con su tío ni con su primo porque está demás. Ese comunicado se debió dar hace mucho tiempo, pero es bueno que lo haya hecho ahora”, añadió Yahaira Plasencia.

Asimismo, Yahaira refirió a César Távara, quien sostuvo que Jefferson no se dirigió a él, sino a su tío “Cuto”.

“¿Qué? ¿Él dice que no? (risas) ¿No es su familia entonces? No sé, el comunicado ya está. No me interesa mucho hablar ni de César (Távara) ni del señor ‘Cuto’, ni de nadie. Estoy full”, expresó Yahaira Plasencia, quien señaló que podría reunirse con ‘Cuto’ Guadalupe para limar asperezas. “Claro que sí, no tengo ningún problema”, indicó.