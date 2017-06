¿Yahaira Plasencia embarazada? Esto dijo la salsera sobre rumores tras descompensación

El pasado lunes, Yahaira Plasencia causó preocupación por los rumores sobre su salud, esto luego de sufrir una descompensación durante reto de baile en Esto es Guerra.

La salsera bailaba por segunda vez ante la mirada de Rosángela Espinoza, pero en medio de sus característicos movimientos se sintió mal y tuvo que parar con la coreografía. Este malestar obligó a Yahaira a ser atendida por los paramédicos y suspender la competencia de baile.

El incidente despertó nuevamente los rumores de un posible embarazo, algo que la salsera negó rotundamente.

“¿Embarazada? Del ángel Gabriel… no hay manera. No me alimento muy bien, soy un poco desordenada en ese aspecto. El ritmo es muy fuerte y requiere de mucha resistencia física”, explicó Yahaira Plasencia para las cámaras de América Espectáculos.