Yahaira Plasencia divide a integrantes de Esto es Guerra por esta razón

Yahaira Plasencia volverá este miércoles a Esto es Guerra para iniciar un reality en el que buscará a una cantante para su orquesta de salsa.

Aunque la idea puede seducir a cualquiera, algunas integrantes de Esto es Guerra no ocultaron su molestia con el regreso de la salsera y hasta se negaron en participar de su reality.

“No sé si realmente me van a convocar. Si te soy sincera, no las dos no podemos estar juntas. No soy rencorosa pero con lo que pasó, saqué todas mis dudas. De lejitos”, manifestó Rosángela Espinoza a las cámaras de América Espectáculos.

Yahaira Plasencia buscará en Esto es Guerra a nueva cantante, pero algunas competidoras se rehúsan a participar. Conoce por qué. (Video: América TV)

“No me gusta que diga que va a ser la guerrera para la reina. Nosotras también somos reinas. Varias le van a poner el pare”, dijo por su parte Alejandra Baigorria.

En tanto, Michelle Soifer indicó que ella no participará pues “la única reina soy yo. Ella sabe que yo soy la queen. No participo porque yo soy cantante, no voy a cantar para nadie”.

Mira el impresionante antes y después de Yahaira Plasencia