Yahaira Plasencia defendió de esta manera a Jefferson Farfán de declaraciones de Melissa Klug

Melissa Klug dejó entrever que Jefferson Farfán no pasaba mucho tiempo con sus hijos. Yahaira Plasencia fue consultada sobre el tema y no dudó en halagar la labor de padre de la “Foquita”.

“No tengo absolutamente nada que ver, tengo el mejor concepto de él. Para mí es una excelente persona en todo sentido”, declaró Yahaira a América Espectáculos.

La salsera también descartó que entre ella y el futbolista exista algún tipo de comunicación, pidió que no la vinculen con Jefferson Farfán pues le incomoda y aseguró que es un tema del pasado.

“Ya he hablado de este tema, he dicho que no tengo comunicación con él. Imagínate te juro que no sé (de donde salen los rumores), yo no tengo ningún tipo de comunicación ya lo he dicho, me parece raro que sigan con ese tema. Es más no me gusta hablar con él, no voy hablar de él”, dijo Yahaira Plasencia.

“A él también le debe incomodar, él juega futbol tranquilo. A cualquiera le molesta que estén hablando a cada rato de él, que mencionen a cada rato su nombre a cualquiera le molesta. A mí también me incomoda porque el tema ya quedó en el pasado”, agregó la “reina del Totó”.