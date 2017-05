¿Yahaira Plasencia aún se habla con Jefferson Farfán? Esta fue su gran revelación

Yahaira Plasencia se presentó el pasado fin de semana junto a su orquesta en una discoteca miraflorina. ¿Cuál es la novedad? Resulta que en ese local hizo ‘clic’ con Jefferson Farfán, motivo por el que los reporteros de “Amor, amor, amor” la abordaron para consultarle si sintió nostalgia.

“Para nada. Estoy enfocada en mis cosas, en mi trabajo y nada más. Nunca hablo de él y tampoco pienso hacerlo, le deseo lo mejor y yo seguiré tranquila en mis cosas”, fue la contundente respuesta de Yahaira Plasencia.

Asimismo, la popular ‘reina del totó’ negó mantener algún tipo de comunicación con su ex Jefferson Farfán. “Ahorita no tenemos nada de comunicación. No le he dedicado ninguna canción a nadie”, agregó.

Por último, Yahaira Plasencia se refirió a Cuto Guadalupe, quien dio a entender que la salsera se cuelga de la fama de Jefferson Farfán. “No pienso responderle a nadie, es su opinión y la respeto. Siempre hablo de mi trabajo y lo contenta que estoy con mis giras. Estoy con nuevos proyecto en una serie, ahora estoy enfocada solo en lo mío”, finalizó.