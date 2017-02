Yahaira Plasencia: así confirmó el fin de su relación con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia en más de una ocasión fue consultada sobre los rumores que indicaban que se había reconciliado con Jefferson Farfán, la salsera siempre evitó referirse claramente al tema.

Sin embargo, Yahaira terminó con los rumores y confirmó que no tiene una relación con el futbolista y que, si sigue trabajando al lado del primo de este, es porque decidieron crecer en su empresa musical.

La salsera también se animó a defender a César Távara, luego que Melissa Klug, lo calificará de “primo alcahuete”. “Lo atacan porque hay una confusión, como yo he estado con Jefferson, la gente piensa que sigo trabajando con César por él, que va a marcarme y no sé qué. Yo ya no estoy con Jefferson y todo el mundo lo sabe, y César sigue trabajando conmigo. Creo que él se ha ganado su nombre, está tomando clases de publicidad y marketing, está avanzando. No es novedad que ya no estoy con Jefferson, que no lo hayamos dicho eso es otra cosa”, declaró Yahaira al diario El Popular.