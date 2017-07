Yaco Eskenazi sorprende con revelación sobre cómo trataba a sus exparejas antes de Natalie Vértiz

Yaco Eskenazi en una entrevista con Beto Ortiz reveló que Natalie Vértiz le cambió la vida pues antes de conocerla no fue fiel con ninguna de sus exparejas.

“Antes no lo había estado, pero con ella cambié. Antes nunca había sido fiel, no aguantaba ni un mes. Es más, de los 20 a los 30 años era ‘borrachín’, me tomaba hasta el agua de los floreros, pero tomé ayahuasca y me cambió la vida”, señaló Eskenazi al referido medio

Además, aseguró que no se siente “churro”, pero que sí tiene la actitud necesaria para “enfrentar la vida”.

Yaco y Natalie tuvieron una boda de ensueño en la que se gastó 100 mil dólares, y a la que acudieron 350 invitados, entre familiares y amigos cercanos. Para la decoración, se utilizó cinco mil rosas blancas y la torta colgó del techo.