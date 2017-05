Willie González lanza dura crítica contra los peruanos

A través de su cuenta de Facebook, el cantante puertorriqueño Willie González expresó todo lo que le disgusta del Perú y alzó su voz de protesta contra las agrupaciones nacionales de salsa, las radios locales y las autoridades peruanas.

Según el ‘Príncipe de la salsa’, varias orquestas nacionales “copian” sus temas y hasta los arreglos musicales. Con el mensaje titulado “Atención Perú, pongan cuidado a esta reclamación”, el cantante mostró todo su malestar sin temor a que lo veten en el Perú.

“Hay una situación muy compleja en el Perú, los grupos de allá están haciendo una copia fiel y exacta de orquestas de Puerto Rico y lo hacen como si fuese original. A mí me copiaron ‘Juré’, un tema nuevo de la nueva producción discográfica ‘Willie Gonzalez Siempre Contigo’. En Panamericana Radio, Radiomar Plus y Moda, entre otras, están sonando esas copias sin autorización de los artistas de Puerto Rico. Pero sin embargo no suenan el original”, inició el artista con su reclamo.

Willie González y su comentada publicación en redes. (Foto: Facebook)

“Una cosa es que tu copies una letra de un artista y hagas arreglos distintos y los pregones he inviertas y otra cosa es que los grupos del Perú hagan una copia fiel y exacta de lo que está ya hecho (…) hacer una copia fiel y exacta al original, eso por ética profesional no lo hago. Estos grupos y la radio socavan los valores de expresión de un pueblo, su estilo y su talento original ya que los obliga a hacer cover para poder sonar en las radios para poder sobrevivir”, continuó el intérprete de “Hazme olvidarla”.

Pero no se trata de un llamado de atención, pues Willie González dejó en claro que pronto iniciará acciones legales. “Ya estamos recopilando una data de estos grupos y exponer una demanda tanto a esos grupos y a las radios que patrocinan este engaño. Tanto en el Perú, Usa y Europa”, sostuvo.

“No entiendo cómo las autoridades del Perú defienden tanto lo de ellos, pero cuando se trata de otros, no hacen nada. A ningún talento original del Perú le gustaría que le hiciera una copia fiel y exacta para hacerlo mío propio y difundirlo en mi país (…) Es tiempo que pongan a funcionar la ley para todos, tanto como el nacional, como el internacional”, añadió el puertorriqueño.

