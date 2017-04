Whatsapp: ¿te llegaron mensajes de "Nicola Porcella"? Tienes que saber esto

¡Terrible! Una serie de mensajes de Whatsapp están llegando a varias muchachas. En estas conversaciones, una persona se hace pasar por Nicola Porcella. “Soy Nicola Porcella, quisiera contratarla para una sesión de fotos”, se puede leer en el pantallazo que publicó el mismo integrante de Esto es Guerra.

“Me acaban de llegar varios pantallazos de WhatsApp en el cual se están haciendo pasar por mi. Esto es totalmente falso yo no tengo ese número de teléfono y no he contactado a nadie para desfiles o fotos de mi marca de ropa u otra actividad”, denunció Nicola Porcella a través de su cuenta de Instagram.

Una publicación compartida de Nicola Porcella (@nicolaporcella12) el 14 de Abr de 2017 a la(s) 11:23 PDT

“Esto es un delito, es por eso que ya se está tomando las medidas respectivas y así proceder con la denuncia. Les adjunto las fotos en las que sale el numero. Por favor no se dejen engañar”, agregó Nicola Porcella.

Cabe mencionar que estás imágenes se están viralizando en todas las redes sociales con la finalidad de que las seguidoras de Nicola Porcella estén alertas.