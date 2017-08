De Vuelta Al Barrio: Sofía pone en su sitio a José Carlos y le hizo esta recomendación

En el último episodio de De vuelta al barrio, Sofía no dudó en poner en su sitio a José Carlos y dejarle en claro que ella no quiere nada con él porque considera que no la enamora de la manera correcta.

“Que pensaste que porque fuiste a la marcha me iba a tragar tus cuentitos. Mira si tpu quieres enamorarme de verdad no me compres cositas. Quítate los lentes, cómo pretendes que me enamore de ti si ni siquiera me muestras tus ojos”, expresó.

¿Sofía aceptará que José Carlos la corteje? . No te pierdas esta telenovela.