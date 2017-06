De Vuelta Al Barrio: Sofía pone en su sitio a Alex

En De Vuelta Al Barrio, Sofía (Luciana Blomberg) supo que Dante (Sergio Gjurinovic) la evita para no tener problemas con su hermano y ella no dudó en aclarar las cosas con Alex.

“Eres un egoísta, por tu culpa Dante no se quiere acercar a mí. ¿Qué crees, que soy tu propiedad? Tú a mí no me gustas, porque detesto a las personas que quieren privatizar a las mujeres (…) Dante sí me cae bien, es muy distinto a ti. Él es mucho mejor que tú”, dijo muy molesta Sofía.

“Lo que estás tratando de hacer aquí no lo vas a conseguir porque mi autoestima sigue intacta y lo seguirá por siempre. Si quieres hablar con Dante de lo que sea, me va y me viene”, respondió Alex, dejando a Sofía aún más furiosa.