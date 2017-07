De Vuelta al Barrio: Pedrito se cambia de look para sorprender a Lily y ella reacciona así

En el más reciente episodio de la serie De Vuelta Al Barrio, Pedrito (Samuel Sunderland) quiso sorprender a la tierna Lily (Merly Morello) y para ello no tuvo mejor idea que cambiar de look, si bien no terminó por conquistarla sí la hizo reír con su nueva apariencia.

SOBRE DE VUELTA AL BARRIO

De Vuelta Al Barrio es una teleserie peruana creada y producida por Gigio Aranda para América Televisión. La serie trata de la vida amorosa de los personajes y como era la vida basada en los años setenta.

Está protagonizada por Paul Martin y Mónica Sánchez, con las actuaciones estelares de Yvonne Frayssinet, Adolfo Chuiman, Lucho Cáceres, Teddy Guzmán, Nidia Bermejo, Fernando Luque, Luciana Blomberg, Claudia Berninzon, Sirena Ortiz, Raysa Ortiz, Sergio Gjurinovic, Emilio Noguerol, Melania Urbina, Orlando Fundichely y Erick Elera, junto a la participación antagónica de Diego Bertie.