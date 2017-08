De Vuelta Al Barrio: Malena enfrentó a Ninfa y le pide que marque su distancia de Pichón

En el último capítulo de De vuelta al barrio, Malena (Mónica Sánchez) no tuvo reparo alguno en enfrentar a Ninfa (Milett Figueroa ) y pedirle que mantenga su distancia con Pichón (Paul Martin)

“Qué quieres con Pichón. Es evidente que desde el primer día estás coqueteando con él. Mira chiquilla te lo voy a decir una sola vez porque no pienso repetirlo, hace 25 años me separaron de ese hombre y no voy a permitir que nadie me separe un día más”, le dijo notoriamente alterada Malena a Ninfa.

Entre lágrimas Ninfa (Milett Figueroa) le aseguró a Malena que no entendía por qué le hacía esos reproches y que no quería quitarle a Pichón.

Tal parece que Ninfa tiene las horas contadas y tendrá que decir la verdad y que fue contratada por Luis Felipe (Diego Bertie) para destruir su relación.