De Vuelta Al Barrio: Julio le revela a Pichón que sale con Sara, pero termina vomitando

En el más reciente capítulo de De Vuelta Al Barrio, Julio (Emilio Noguerol) se armó de valor con unas copas y buscó a Pichón para contarle que es el enamorado de su hija Sara (Sirena Ortiz).

“Lo único que sé es que estoy aquí para decirle algo importante y no me iré de aquí hasta cumplir mi misión. Además usted quería verme, porque le dijo a Sarita que quería ver a su enamorado y aquí estoy”, dijo un envalentonado Julio.

Pichón se negó a hablar con Julio en ese estado y le pidió que se retire de su casa, pero el muchacho insistió.

“Estoy aquí para pedir su consentimiento. No es justo que me rechace sin conocerme. Usted me odia porque soy hijo de la mujer que lo dejó en el altar”, sostuvo el hijo de Malena.

Finalmente Pichón aceptó hablar con él, pero en otro momento, dejando abierta la posibilidad de aceptar su relación con Sara. Sin embargo, Julio terminó vomitando sobre la alfombra de la sala, generando un verdadero caos en la familia Bravo.