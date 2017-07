De Vuelta al Barrio: Chechi le confesó a Coco que nunca estuvo embarazada

¡Se burló de él! En De Vuelta al Barrio, Chechi ya no pudo seguir ocultando su mentira y le confesó a Coco que nunca estuvo esperando un bebé.

“Yo soy como un reloj y no me venía la regla, hace un ratito fui al baño y qué crees me vino la regla, entonces no estoy embarazada”, le explicó Chechi a un desconcertado Coco.

Tras la confesión de Chechi, Coco le dijo que se sentía burlado y le pidió que abandonara su casa. “Me dijiste que estabas segura que habías ido al doctor, me hiciste creer que iba hacer papá, quiero que te vayas de mi casa”, manifestó el hijo de Amanda.