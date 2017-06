De Vuelta Al Barrio: Alex se entera que aún le gusta a Sofía

En De Vuelta Al Barrio, Alex (Fernando Luque) se enteró casi de casualidad que todavía le gusta a Sofía (Luciana Blomberg), pese a mostrar lo contrario con su rechazo.

“Sofía me confesó que todavía le gustas, pero por favor no le digas nada a nadie porque me va a odiar”, le dijo Dante a Alex ante su insistencia.

“Lo sabía! Voy a seguir insistiendo, aunque ya no sé cómo. Si ya corroboré que le gusto no sé por qué no me acepta. Si cometí errores creo que ya lo subsané. ¿Qué tengo qué hacer para que acepte estar conmigo?”, le preguntó Alex a su hermano menor.

“Tienes que demostrarle que es la única mujer que te importa, de lo contrario no va a tener nada serio contigo. Tienes que hacerla sentir especial”, respondió.

Sobre De Vuelta Al Barrio

De Vuelta Al Barrio es una teleserie peruana creada y producida por Gigio Aranda para América Televisión. La serie trata de la vida amorosa de los personajes y como era la vida basada en los años setenta.

Está protagonizada por Paul Martin y Mónica Sánchez, con las actuaciones estelares de Yvonne Frayssinet, Adolfo Chuiman, Lucho Cáceres, Teddy Guzmán, Nidia Bermejo, Fernando Luque, Luciana Blomberg, Claudia Berninzon, Sirena Ortiz, Raysa Ortiz, Sergio Gjurinovic, Emilio Noguerol, Melania Urbina, Orlando Fundichely y Erick Elera, junto a la participación antagónica de Diego Bertie.