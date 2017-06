De Vuelta Al Barrio: Alex le declara su amor a Sofía, pero recibe inesperada respuesta

Tras conocer que Pichón (Paul Martin) le dio permiso a Julio (Emilio Noguerol) para que frecuente a su hija Sara, Alex de armó de valor y fue a buscar al exgran amor de su madre para pedirle ser el enamorado de su hija Sofía.

Como era de esperarse, Pichón se negó rotundamente y cuando estaba a punto de perder los papeles apareció Sofía. Alex no dudó en declararle su amor frente a su padre.

“Vine a pedirle a tu papá permiso para que seas mi enamorada. Quiero estar contigo Sofía y estoy seguro de que tú también quieres estar conmigo, pero el único problema es que tu papá no nos deja vivir lo nuestro a plenitud”, dijo muy seguro el hijo más rebelde de Malena.

“¿Quién te ha dicho que yo quiero estar contigo? ¿Y Jenny?”, le respondió de manera cortante Sofía.

“Jenny fue un error, todo el mundo los comete. Además, tú me rechazabas y ha podido ser una manera inconsciente de sacarte celos (…) Ese día en el parque algo pasó, ese día no entendí que era, pero ahora lo sé y es que me enamoré de ti”, reveló Alex, sin imaginar lo que diría su amada.

“Vete de aquí, yo no quiero estar con un picaflor”, sentenció Sofía para luego retirarse a su habitación.