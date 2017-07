De Vuelta Al Barrio: Álex 'cuadra' a José Carlos por visitar a Sofía

En De Vuelta Al Barrio, José Carlos (Andrés Wiese ) visitó a Sofía a su casa y ambos congeniaron muy bien. A su salida, el hermano de Luis Felipe (Diego Bertie) se encontró con Álex, quien le quiso dejar las cosas claras.

“¿Qué hacías buscando a Sofía? Recién la conoces y ya vienes a visitarla. Qué rápido, felicitaciones. Soy su enamorado y te cuento que las cosas entre nosotros van muy bien y me encantaría que siga así”, dijo Álex con visible molestia.

“Entiendo y no te preocupes, no intento nada con Sofía. Me parece una chica muy linda pero no me llama la atención, por eso puedes estar tranquilo. Eso sí, no dejes que las inseguridades gobiernen tus pensamientos. Eso no te hace bien”, respondió José Carlos.

Pero Álex fue más directo y le pidió no regresar al barrio, pues Sofía tenía en él a alguien que la quiere y defiende.

“No hay ninguna inseguridad aquí. Sé que Sofía me ama y confío plenamente en ella. Más bien, de lo que tendría cuidado es de ese bigotito. Mira, mejor no vuelvas al barrio, Sofía tiene a alguien que la cuide. Sube a tu carro y arrancas. Además, me han contado que el barrio se está poniendo un poquito peligroso”, sostuvo el hijo de Malena.