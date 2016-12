Vin Diesel puso en aprietos a periodista durante entrevista

Vin Diesel se encuentra en Brasil promocionando su última película ”XxX: Reactivated” y durante una entrevista no pudo evitar coquetear con su entrevistadora causando la incomodidad de esta.

Durante la conversación, el actor estaba hablando sobre cómo Tom Hanks lo ayudó a convertirse en una estrella; debido a que trabajaron juntos en “Salvando al soldado Ryan”. Sin embargo, Diesel la interrumpió para decirle: “Dios, eres muy hermosa. Dios, ella es tan hermosa”.

Fue la misma periodista quien compartió el video de la entrevista, y en este explicó la situación que vivió junto al actor. “No sabía bien qué hacer. Me reía porque era una situación muy delicada. No me gustaba. En ese momento no sabía cómo reaccionar, pero veréis que estaba incómoda, no fue elegante interrumpir mi trabajo”, se le escucha decir en el video.

Lee también

Vin Diesel causa sensación en redes sociales con una foto junto a su hija

Paul Walker: ¿Vin Diesel confirmó que el actor reaparecerá en Rápidos y Furiosos?