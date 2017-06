Verónica Linares le dice "tía" a Rebeca Escribens y ella le responde así

Cada mañana Federico Salazar y Verónica Linares le dan el pase a Rebeca Escribens para que presente su segmento “América Espectáculos”. La mañana del martes 13 no fue la excepción salvo por un pequeño detalle que no pasó desapercibido.

Resulta que Verónica Linares calificó de tía a Rebeca Escribens cuando la presentaba. “Ahora vamos con la tía Rebeca”, dijo la periodista. Como era de esperarse, la conductora de “América Espectáculos” le contestó a su estilo. “¿Bien fresca eres no? Todo porque cumples 45 Verito”, señaló.

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión que molestan a Rebeca Escribens con su edad. Hace unos meses, Mario Hart llamó “tía” a la presentadora durante una competencia en “Esto es Guerra”.

“Me imagino que (Rebeca Escribens) ha entrenado una semana para no hacer el papelón de la vez pasada. Porque, está bien que esté bien la ‘tía’. Cariñosamente a las señoras mayores de cuarenta se les dice ‘tía’. Está bien que venga pero que esté en forma”, señaló el piloto.

En esa ocasión, Rebeca Escribens se incomodó al escuchar al piloto, motivo por el que le envió una contundente respuesta. “Mario Hart, mi rey, más te vale portarte bien cuando salgas solo a la discoteca y no hacerles caso a las personas que te tocan por la espalda. Y yo no tengo cuarenta, por si acaso, tengo 39 bien vividos. Espérate a que llegue a Pachacámac en la noche. No tengo más que decir”, dijo la presentadora.