VBQ Todo por la fama: Rosy no ocultó sus celos y le reclamó así a Marco por Camila

04 de abril del 2017 - 22:03

En el último capítulo de VBQ Todo por la fama, Rosy (Alessandra Fuller) encaró a Marco (Andrés Vílchez) por mirar fijamente a Camila (Flavia Laos) mientras hablaba con él.

“No estoy bien, ¿qué te pasa con Camila?”, le preguntó Rosy a su enamorado, quien respondió de inmediato. “Me parece fuera de lugar. Rosy, yo estoy contigo, lo de Camila ya pasó”, dijo el hermano de Viviana.

“Ayer te pregunté qué tal había sido tu día y no me contaste que estuviste con ella. Si sabes que las cosas con Camila no están bien, ¿por qué la sigues viendo?”, le reclamó airadamente Rosy a Marco.

