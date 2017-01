Lunes 02 de enero del 2017 - 20:36

VBQ Todo por la fama: Nicole le declara su amor a Gustavo y Cristina escucha todo

10 Reproducciones

En el más reciente episodio de Ven, baila quinceañera: VBQ Todo por la fama, Nicole (Emilia Drago) volvió a seducir a Gustavo (Javier Delgiudice), sin sospechar que Cristina (Karina Jordán) escuchó todo detrás de la puerta.

“Gustavo, sé que no sientes lo mismo por mí. Igual no pretendo incomodarte, además yo estoy con Lucas. Es que no he parado de pensar en ti en todos estos días y necesitaba decírtelo. Siento como si te conociera de siempre, nunca me había pasado una cosa así. Eres tan guapo, caballero, inteligente. Es eso, ya te lo dije”, le dijo Nicole a Gustavo.

“Creo que ambos hemos pasado por una situación bastante complicada y me parece que puedes estar un poco confundida”, le respondió el gerente del canal a la rubia, dejándola desconcertada.