30 de marzo del 2017 - 16:50

VBQ Todo por la Fama: Mónica y Piero tuvieron este apasionado encuentro

32 Reproducciones

En el último capítulo de VBQ Todo por la fama, Mónica (Maju Mantilla) no ocultó el dese oque siente por Piero (Nicola Porcella), luego de coquetearle por varias noches, el joven cayó en las redes de su guapa madrastra. No cabe duda que la ex de su padre se siente muy atraída por él y no descansará hasta conquistarlo.