29 de marzo del 2017 - 21:59

VBQ Todo por la fama: María Elena fue despedida de la peor manera

16 Reproducciones

En el más reciente capítulo de VBQ Todo por la fama, Gustavo citó a María Elena (Patricia Portocarrero) para informarle que no va más en el programa, tras descubrirse su romance con el esposo de Raquel.

“Acabo de tener una reunión con el directorio y me indican que no vas más en el canal, te tengo que sacar. Yo no te estoy botando, Cristina tampoco”, le dijo Gustavo, quien estaba acompañado de Cristina, a una sorprendida María Elena.

“Discúlpenme pero ustedes también tuvieron una relación extramatrimonial”. Esto me parece muy injusto, la pita se está rompiendo por el lugar más delgado. ¿Esto quería Raquel, no? Lo ha logrado”, respondió con evidente tristeza la madre de Viviana y Marcos.

“Tú formas parte de un programa familiar, te ven niños, es televisión blanca. Lo siento María Elena”, sentenció el gerente del canal.

