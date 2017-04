18 de abril del 2017 - 10:02

VBQ Todo por la fama: Viviana rechaza a Jhonny de la peor manera

En la más reciente edición de Esto es Guerra, Jhonny se jugó el todo por le todo y, con anillo en mano, le pidió matrimonio a Viviana (Mayra Goñi).

“Jhonny, creo que no me conoces todavía. Yo no quiero esto para mi vida, quiero salir de aquí. Además, tampoco quiero ser la señora Torrejón, así que olvídalo. Entiéndelo, esto no es para mí, estoy para vivir en otro lado”, fue la inesperada respuesta de Viviana a Jhonny.

“Vivi, por favor, cásate conmigo. Tú eres la mujer de mi vida…”, le respondió Jhonny, pero Viviana ya había tomado una decisión.

“Lo que pasó entre los dos fue bonito, pero de ahí a pensar en un futuro contigo no. No quiero conformarme con lo que ya tengo. Toma tu anillo”, sentenció la joven.

