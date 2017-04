24 de abril del 2017 - 21:44

VBQ Todo por la fama: Gustavo echó del canal a Lucas por desleal

31 Reproducciones

En el último capítulo de VBQ Todo por la fama, Gustavo decidió correr del canal a Lucas (Pablo Heredia) luego de enterarse que mantiene una relación con Nicole (Emilia Drago).

“Te vas del canal en una semana. No me importa pagar la penalidad, pero te vas. Personas como tú, desleal no quiero en esta empresa”, expresó furioso el Gerente General.