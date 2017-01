Cristina no soportó las quejas de Nicole y la largó de su oficina. (Video: América TV)

Miércoles 04 de enero del 2017 - 20:39

VBQ Todo por la fama: Cristina se harta de Nicole y la bota de su oficina

En el más reciente episodio de Ven, baila quinceañera: VBQ Todo por la fama, Cristina (Karina Jordán) no soportó las quejas de Nicole (Emilia Drago) y la botó de su oficina de la peor manera.

Nicole le reprochó a Cristina que su hermana Sofía la molesta todo el tiempo y la productora explotó, sobre todo luego de conocer sus verdaderas intenciones con Gustavo.

“Quiero que te largues y no me vuelvas a dirigir la palabra a menos de que sea para algo estrictamente profesional. Quiero que te largues de mi oficina ahora, lárgate”, le gritó Cristina a Nicole, quien no tuvo otra alternativa que retirarse.