Alessandra Fuller: así reaccionó con escena de beso entre Pablo Heredia y Karina Jordán

VBQ Todo por la fama está en uno de sus puntos más dramáticos luego que ‘Lucas’ (Pablo Heredia) aceptara que está completamente enamorado de ‘Cristiana’ (Karina Jordán). El presentador decidió pedirle la mano en frente de todas las cámaras, lo cual sorprendió a todos.

Inesperadamente, ‘Cristina’ aceptó la propuesta de ‘Lucas’ y sellaron su amor con un tierno beso. ‘Camila’ (Flavia Laos), ‘Viviana’ (Mayra Goñi) y ‘Rossi’ (Alessandra Fuller) se encontraban en el set y fueron testigos de este momento, el cual marcará un nuevo desenlace para “VBQ Todo por la fama”.

Un vídeo publicado por Pablo Heredia (@pabloheredia10) el 16 de Ene de 2017 a la(s) 7:29 PST

Sin embargo, lo que más captó la atención de los televidentes fue la reacción de ‘Rossi’, personaje interpretado por Alessandra Fuller, pareja de Pablo Heredia. Al parecer, la actriz no se aguantó los celos y no vio con buenos ojos el beso entre su novio y la artista Karina Jordán.

Incluso, Pablo Heredia utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que se evidencia la incomodidad de Alessandra Fuller. Rápidamente, los cibernautas se percataron de este detalle y no dudaron en comentar el video en mención. “Pensé que solo yo me había dado cuenta de la cara de Ale, como quien dice no lo beses te mato”, señaló un usuario.

Recordemos que Pablo Heredia y Alessandra Fuller tienen una relación amorosa desde el 2016. Ambos se conocieron en las grabaciones de “Ven baila quinceañera” y posteriormente fueron ampayados por la revista “Magaly TeVe” mientras se besaban.