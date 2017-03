Vania Bludau comparte divertido video junto a su suegro

¡Ya es oficial! La bella Vania Bludau no duda en gritar a los cuatro vientos que está enamorada y que vive más que feliz al lado de su pareja Frank Dello Russo, con quien convive en Miami desde el año pasado.

La modelo compartió un video donde la vemos bailando salsa de lo más divertido y en total confianza al lado de quien sería su suegro. “The cutest father in law to be (El suegro más lindo)”, es la leyenda con la que acompañó el clip.

Como se recuerda Vania Bludau en una entrevista con el programa ‘Al Aire’ detalló que su día a día es muy relajado y por eso no se mudaría a Lima otra vez.

Una publicación compartida de V A N I A B L U D A U (@vaniiablludau) el 25 de Mar de 2017 a la(s) 7:24 PDT

