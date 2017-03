Vania Bludau angustiada por animales afectados por huaicos

El Perú afronta uno de los desastres naturales más fuertes de las últimas décadas, con lluvias, inundaciones y huaicos que afectan a 20 de las 25 regiones del país, y las figuras de la farándula no son ajenas a terrible acontecimiento.

Gian Marco Zignago, Sergio Galliani, Vania Bludau, María Pía Copello, Mathías Brivio, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller son algunos de los famosos que se solidarizaron con los afectados por los huaicos en el Perú.

La modelo Vania Bludau también se mostró angustiada por lo sucedido y envió un mensaje preocupada por los animales afectados. “No pude contener la angustia al ver estas imágenes y al saber todo lo que está pasando en mi país, espero que no pase a mayores y que la naturaleza nos regale días mejores, les pido por favor a todo el que tenga capacidad de ayudar yendo a los lugares que fueron inundados por favor vayan, se que habrá muchas familia que lo agradecerán”, fue parte del mensaje de la modelo.

“Los animales que no hablan y no tienen como expresar lo que están sintiendo por favor no los dejen de lado, Dios proteja a mi país.. no pierdan las esperanzas.. esto nos hará más unidos y fuertes. #contigoperu #peru #huaicos #peruvian #peruvian”, agregó.

Cabe mencionar que el Gobierno peruano destinará 800 millones de soles (cerca de 242,4 millones de dólares) para la reconstrucción de las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque, en el norte del país, afectadas severamente por las Lluvias en Perú e inundaciones que han dejado, hasta el momento, 62 muertos y decenas de miles de damnificados.

No pude contener la angustia al ver estas imágenes y al saber todo lo que está pasando en mi país, espero que no pase a mayores y que la naturaleza nos regale días mejores, les pido por favor a todo el que tenga capacidad de ayudar yendo a los lugares que fueron inundados por favor vayan, se que habrá muchas familia que lo agradecerán. Los animales que no hablan y no tienen como expresar lo que están sintiendo por favor no los dejen de lado, Dios proteja a mi país.. no pierdan las esperanzas.. esto nos hará más unidos y fuertes. #contigoperu #peru #huaicos #peruvian #peruvian Una publicación compartida de V A N I A B L U D A U (@vaniiablludau) el 15 de Mar de 2017 a la(s) 8:17 PDT

Estos videos te pueden interesar

Animales arrastrados por huaico en Punta Hermosa terminaron en albergue. (Video: Canal N)

Magaly Medina calló a Mijael Garrido Lecca durante programa en vivo (Video: Latina)