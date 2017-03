Vanessa Jerí exhibe su infartante y envidiable figura en Instagram

Vanessa Jerí se alejó de la televisión desde hace meses; sin embargo, la exchica reality es noticia a través de las redes sociales. Resulta que en Instagram publicó una serie de fotografías en las que exhibió su marcado abdomen, el cual lo ha obtenido gracias a sus duras rutinas en el gimnasio.

Cabe mencionar que Vanessa Jerí utiliza su cuenta de Instagram para subir constantemente fotos de lo que hace en su día a día. En su mayoría, la conductora publica imágenes en las que resalta su trabajada figura. Asimismo, no duda en enviar mensajes motivacionales a sus fanáticos.

Una publicación compartida de VANESSAJERI (@vanejeri) el 10 de Mar de 2017 a la(s) 6:48 PST

“El título más valioso de la vida es el de ser buena persona. Empieza por dentro. No envidies a nadie. Eres único, eres hermoso(a) no contamines tu corazoncito con pensamientos y comportamientos negativos hacia los demás. Admira a personas de buen corazón, rodéate de gente buena para que así pueda fluir de una mejor manera tus energías y te puedas enfocar solo en ti”, escribió la modelo en una de las tantas imágenes que puso en Instagram.

“Dentro de tu contextura trabaja tus objetivos y no te compares con nadie. Esto es un estilo de vida no es un juego, no es una vanidad y no es una moda. Ámate y ama a tu cuerpo por dentro y se reflejará por fuera. Los atajos lo único que hacen es ir por lo fácil y al final vienen las consecuencias por no saber comer saludable”, es otro de los consejos que dio la modelo.