Valeria Piazza: no creerás lo que dijo tras su derrota en el Miss Universo

Valeria Piazza rompió su silencio y habló lo que sucedió en el certamen de belleza Miss Universo. La guapa modelo envió un contundente mensaje a través de su cuenta de Instagram.

A Través de este comunicado señaló la importancia de este concurso y de haber quedado entre las 12 finalistas.

“El Miss Universo acabó. Este año ha sido muy competitivo y, cuando anunciaron que sería un top 12, el futuro de todas era incierto, 86 países en competencia y más de un año de preparación con los mejores coaches de cada país”, inició escribiendo en Instagram.

“Tres semanas en Manila, los filipinos nos recibieron con mucho cariño en cada evento que tuvimos. Los días avanzaban, las horas de sueño pasaron a ser de 2 a 3 horas por día y el estrés de cada una porque su país sea mencionado en el ansiado top 12 era evidente”, agregó Valeria Piazza.

Por otro lado, agradeció a todo su staff por apoyarla incondicionalmente y por el apoyo de sus seguidores que creyeron en ella durante esta ardua preparación.

“Trabajé mucho y mi sonrisa cuando escuche que Steve Harvey anunció Perú lo dice todo. Lo logramos, Perú. Clasificamos en el Miss Universo. Muchas gracias por apoyarme cada día. Gracias a mi organización por no dejarme ni un segundo sola, siempre estuvieron a mi lado. Que llegue parte de mi team a Manila fue lo que necesitaba para no bajar la guardia. A mi familia que me iba a hacer barra a los ensayos, a Pierre por recordarme cada día que podíamos lograrlo. Somos un gran equipo, clasificamos por trabajar con pasión. Fue un excelente trabajo. Los quiero mucho”, finalizó Valeria.

