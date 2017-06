Tula Rodríguez le responde a Isabel Acevedo por comentarios sobre vedettes

Hace unos días Isabel Acevedo manifestó que ella “no es vedette, sino bailarina profesional”, sus declaraciones no fueron bien tomadas por Tula Rodríguez, pues consideró su comentario una falta de respeto.

“Lo que pasa es que ella (Isabel) no ve más allá de Christian, entonces, no tiene más cerebro de lo que ve al frente. La ignorancia es muy atrevida. Ella es una bailarina muy bonita, bueno… talentosa. Cuando ya chocan con mi chamba, con lo que me reventé el ‘lomo’ trabajando, me molesta. Gracias a eso (haber sido vedette) tengo una empresa y una familia”, enfatizó Tula, según publicó el diario Trome.

Además, aseguró que a ella le quedaría grande el nombre “vedette” y añadió que su comentario fue una falta de respeto. “Sí. Está lejos, le pediría que no mire un árbol, sino el bosque. Me parece una falta de respeto de su parte”, sostuvo la animadora.

Rodríguez le recordó a Isabel Acevedo que, pese a que es bailarina, no logró ganar “El Gran Show”. “Profesional o no, pero no ganó (en ‘El gran show’). ¿Cómo haríamos? Podría sobresalir por el talento que tiene, pero cuando habla esas cosas, desmerece su talento”, sostuvo.