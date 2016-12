Tula Rodríguez confesó que sí fue cortejada por Jefferson Farfán

¡Lo confesó todo! Michelle Alexander reveló que Jefferson Farfán quedó impactado con la belleza de Tula Rodríguez, cuando ambos coincidieron en un mismo programa, hace ya algunos años.

Tras esas revelaciones, Tula Rodríguez se animó hablar sobre el tema y afirmó que el futbolista sí la pretendió por un tiempo. “Michelle me ha puesto en aprietos. Hace muchos años nos conocimos y es natural que una persona te quiera cortejar cuando era soltera. Recibí el cortejo con mucho cariño, pero no pasó nada”, dijo Tula Rodríguez al diario Trome.

Sin embargo, la actual esposa de Javier Carmona dijo no recordar en qué fecha se dio el cortejo. “No quiero tapar el sol con un dedo finalmente eso fue cuando estaba soltera. No se si habrá sido hace 10 años, no lo recuerdo”, añadió.

Lee también

Tula Rodríguez arremete contra Julieta Rodríguez

¿Tula Rodríguez participará en El Gran Show? Esto fue lo que dijo