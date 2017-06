Tongo alarma a sus fans con esta noticia sobre su salud y hace este pedido

Abelardo Gutiérrez, más conocido como Tongo, se encuentra internado en una clínica local por problemas de su diabetes que le produjo una insuficiencia renal. El cantante de inmediato compartió esta noticia con todos sus seguidores.

“Estoy recuperándome. He entrado por mi diabetes emotiva y a mis seguidores les digo que no se preocupen porque me están tratando bien. incluso la diabetes emotiva que tengo está atacando el riñón y estoy teniendo insuficiencia renal y mis piernas están hinchadas pero ya me están estabilizando”, dijo Tongo a El Popular.

Tongo reconoció que ha hecho algunos desarreglos en su salud y que producto a eso fue llevado de emergencia al nosocomio. Fue su esposa Gladys quien lo acompañó a la clínica donde se quedó en observación.

“Soy consciente de que tengo que cuidarme mucho para no tener ninguna complicación en mi salud, por eso agradezco a mis fanáticos que me envían sus buenas vibras para seguir adelante”, agregó el cantante muy tranquilo y decidido a recuperarse.

