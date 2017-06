Tommy Portugal confesó que tiene una hija de 15 años y la presentó en televisión nacional

¡Qué gran sorpresa! El cantante cumbiandero Tommy Portugal se presentó en el set de la Chola Chabuca donde confesó que se enteró hace un mes que es padre de una adolescente de 15 años.

“Me pasó algo muy especial, algo que solo lo había visto en la Rosa de Guadalupe, pero algo muy bonito, aún no me acostumbro. Me enteré que soy papá y de una linda niña de 15 años. Una noticia difícil de asimilar, me sentí muy contento”, dijo el cantante.

Tommy Portugal reveló cómo fue que tuvo el primer contacto con su hija. “Todos saben que yo vengo cantando hace muchos años. Ella me fue a ver. Su madrina la llevó a uno de esos conciertos y es que ahí me logró tomar una foto con ella. Yo no sabía que ella era mi hija”, contó muy entusiasmado.

Portugal contó que la madre de María Fernanda no le dijo nada hasta hace un mes pero que no le reprocha nada a ella. “Yo le agradezco (a su madre) porque es una niña muy linda y educada. Habrá tenido sus razones. Estoy orgulloso porque ella canta”, dijo.

Mafer, su hija ingresó al set de la Chola Chabuca y cantó junto a Tommy y dijo lo siguiente: “Yo me enteré hace 3 años. Yo cuando me enteré fue extraño… A mí hizo falta cuando mi abuela falleció”.

Tommy Portugal y su hija interpretan tema musical

