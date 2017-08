Tomate Barraza llora en vivo porque no le dejan ver a su hija Gaela

El cantante Carlos ‘Tomate’ Barraza vive sus días más difíciles pues desde hace mucho tiempo no puede ver a su hija Gaela, fruto de su exrelación con la modelo Danuska Zapata.

Durante la emisión de Espectáculos de este viernes, Jazmín Pinedo presentaba un reportaje sobre algunas mujeres de la farándula que acaban de ser madres y otras que están a punto de serlo. Al finalizar el informe, Antonio Pavón no pudo contener el llanto.

“Nosotros tenemos que venir a cumplir nuestro trabajo. Es complicado no saber nada, absolutamente nada (de mi hija). Y si piensan que son lágrimas de cocodrilo o por show, no lo es. El que habla no es el personaje, no es Tomate, es Carlos Barraza el papá. El papá que exige ver a su criatura”, dijo entre lágrimas el animador.

“El miércoles mi madre ha tenido suerte de que le contesten el teléfono. Y sí hija, yo también te quiero, así como le dijiste a la abuela. No veo las horas por estar contigo, pero también sé que debo estar fuerte. No es fácil maquillarse y salir y fingir que todo está bien. Estoy orgulloso de que seas mi hija y que tus sentimientos hacia mí no hayan cambiado. Te amo hija, espero que se lo digan”, finalizó Tomate.

El llanto de Barraza conmovió a Jazmín Pinedo y compañía, quienes trataron de darle fuerzas con el drama que vive.