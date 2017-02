Tomate Barraza llora en vivo por denuncia de su madre a su esposa

Carlos ‘Tomate’ Barraza no está atravesando por un buen momento debido al conflicto legal que protagonizan su madre Martha Chervellini y su esposa Vanessa López. El presentador de “Espectáculos” se refirió a este caso en su programa y derramó algunas lágrimas.

“Creo que cuando uno quiere evitar cierto tipo de cosas como que no…Mi mamá dirá: ‘como no está mi otra hija al 100%, van a pensar que soy la metiche’, no sé, pienso eso. Me encantaría que ellas se sienten, se perdonen porque…”, dijo ‘Tomate’ Barraza antes de llorar.

Cabe mencionar que la señora Martha Chervellini acusó a la esposa de su hijo de llamarla “vieja alcahuete” y otros calificativos. Por su parte, ‘Tomate’ Barraza manifestó que nunca pensó que sus familiares llegarían a este punto, por lo que se quebró al dar su versión de los hechos.

‘Tomate’ Barraza no está atravesando por un buen momento luego que su madre denunciara a su esposa. (Video: Latina)