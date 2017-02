Tilsa Lozano: ¿Se convirtió en hincha de Universitario para alentar al ‘Loco’ Vargas?

Carlos Galdós en su nueva producción ‘Mira quién Canta’ tuvo como invitada a Tilsa Lozano y no desaprovechó la oportunidad para hacerle bromas relacionadas a su expareja, el futbolista Juan Manuel Vargas.

Tilsa inició su participación con Galdós cantando el popular tema de Paquita la del Barrio ‘Rata de dos patas’.

Tras ello, el conductor le mostró una camiseta que en la espalda tenía el número 6 y la palabra ‘Loco’, luego le pidió a la modelo que cantaran una barra de Universitario, el actual equipo de Juan Manuel Vargas.

La exconductora de ‘Amor de Verano’ en un inició se le notó un poco incomoda, pero luego se animó a gritar e incluso movió la cabeza eufóricamente.

Cuando terminaron de cantar el polémico conductor le dijo: “Poco hinca te veo ah” y ella respondió: “No, no, pero me contagiaste por un rato, hasta que nombraste los huevos de no se quién. Ja,ja, ja”.

Tilsa Lozano cantó junto Carlos Galdós una barra de Universitario Deportes (Video: Latina)

Mira el impresionante antes y después de Yahaira Plasencia