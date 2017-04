Tilsa Lozano se burló así de Olinda Castañeda al enterarse que se lanzó como cantante

Tilsa Lozano no dudó en opinar sobre el reciente lanzamiento de Olinda Castañeda como cantante. La modelo se burló de su archienemiga. Asimismo, aclaró que su viaje a Miami no es símbolo que está separada o peleada de Miguel Hidalgo.

“Hace cinco meses me están separando pero todo está bien entre nosotros, él tener pareja no significa que debo estar pegada a él. El viaje lo tenía hace siete meses, además fui con mi hija y allá me encontré con el zorro. En realidad no es malo que salga a divertirme por el hecho de ser mamá”, explicó Tilsa Lozano.

Sobre la imagen donde la exvengadora muestra el derrier, dijo: “Fue una broma, además no se vio nada porque estaba con una capa y short, no entiendo de que se horrorizan si antes salía en bikini”.

Por otro lado, Tilsa opinó sobre Shirley Arica quien fue denunciada por su esposo Rodny Pio por agresión.

“No puedo decir nada positivo. Me da pena el tema, si en realidad la pareja no funciona hay que terminar. Lo que sí le aconsejo a él es que deje el alcohol, es lo que veo desde afuera por los espectáculos. Esa relación es tóxica porque se pelean a cada rato y ambos siempre se están denunciando. Por el bienestar de su hija debería tomar terapia”, comentó.

Asimismo, al enterarse que Olinda Castañeda la criticó por salir a divertirse teniendo una hija, atinó a decir: “Qué conchuda es esa mostra. No me importa lo que pueda decir esa descerebrada, que se dedique en solucionar sus problemas con su esposo, en sus demandas y en su hija, no en mí”.

Finalmente, no tuvo muy buenos calificativos hacia ella al saber que se estaba lanzando como cantante.

“Uy, ¿con esa voz de cabro espantosa?, bueno, seguro será el hit del otoño en su habitación, seguro tendrá un talento oculto”, indicó fiel a su estilo Tilsa Lozano, quien anunció que el 20 de mayo estará junto a Miguelon en el concierto ‘Salsa Latina’, en el Club Law Tennis de Jesús María con Los 4, Cano Estremera, Yenisel Valdes y Pedro Calvo ex Van Van, César Vega, Son Tentación y A Conquistar.

