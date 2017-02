Tilsa Lozano reveló algo inesperado sobre Juan Manuel Vargas

¡Fuerte y claro! Tilsa Lozano no dudó en responderle a su declarada enemiga Olinda Castañeda, quien recientemente generó polémica por llamarla “amante de Juan Manuel Vargas”.

“Lo tomo de quien viene. Yo nunca he sido la amante de nadie, lo demostré cuando me senté en El valor de la verdad. Esa persona se cuelga de la única cosa que pasó hace seis años. Él (Juan) no es parte de mi vida y cómo voy a permitir que eso me afecte”, declaró Tilsa al diario Ojo.

“¿Si creo que el tema Vargas me pesa? Es un karma, creo que me va dar los estigmas. No sé cómo sacármelo (de encima); me voy a exorcizar (risas)”, dijo la modelo.

Por otro lado, Tilsa Lozano se despidió de la conducción de “Amor de verano”, programa que reemplazó a “Amor, amor, amor” en las pantallas de Latina.

“De verdad que ha sido un equipo lindo. Los chicos en sonido, los camarógrafos y por supuesto a nuestro productor (Renzo Madrid). Gigi y Rodrigo se lo devolvemos, gracias por prestárnoslo. Nos vamos tristes, pero ya vendrán otras oportunidades”, dijo Tilsa Lozano.

