Tilsa Lozano responde a recientes declaraciones de Blanca Rodríguez

La polémica Tilsa Lozano fue consultada por la prensa sobre las declaraciones que dio por primera vez Blanca Rodríguez sobre el romance que mantuvo con Juan Manuel Vargas hace años atrás.

“No me afecta nada de eso, es algo que pasó hace más de cuatro años. Además, hay cosas más importantes en el país, como la situación de los huaicos e inundaciones”, manifestó Tilsa Lozano al diario “Trome”, como respuesta a la frase de la empresaria: “Juan Manuel se equivocó, pero no se contaminó”.

Asimismo, la exconductora de televisión sostuvo que se encuentra feliz al lado de Miguel Hidalgo y su hija, porque lo que no quiere hablar del pasado. “Yo ya dejé ese tema, a mí no me ven hablando de ellos (…) Ellos saben bien cómo juegan sus fichas. A mí eso no me suma, no lo necesito”, sostuvo.

