Tilsa Lozano "puso en su sitio" a Yahaira Plasencia con estos comentarios

¡No tiene pelos en la lengua! Tilsa Lozano no se calló y expresó todo lo que siente por Yahaira Plasencia. Como se recuerda, se especuló que la salsera pidió que la exVengadora ya no participe como jurado en Esto es Guerra.

Ante estos dimes y diretes, “Tili” rompió con estos rumores y dijo todo lo que siente por la expareja de Jefferson Farfán.

“Me contrataron por una sola fecha (en Esto es Guerra) pero sí me enteré que hizo una pataleta innecesaria porque yo solo iba a ir una sola vez”, precisó Tilsa Lozano para la prensa.

“Ella es una chibola, una mocosa, yo no tengo nada en contra de ella. Simplemente me cae mal y no me gusta su personalidad”, agregó.

Tilsa Lozano expresó que la actitud de Yahaira Plasencia denota inseguridad y que todo se trata de una “pataleta de niña engreída”. “Yo siento que ella no es sincera, prefiero que sea una bruja mala a que finja ser una santa cuando no lo es”, indicó.