Tilsa Lozano a Paolo Guerrero: “no seas tonto, no pierdas una mujer como Alondra"

¡Le pidió que no la deje ir! La polémica Tilsa Lozano le aconsejó al futbolista Paolo Guerrero que recupere a Alondra García Miró porque después se va a arrepentir de haber perdido a una gran mujer.

“Le voy a dar un consejo a Paolo Guerrero. A mí, personalmente, me parecieron una pareja linda. No seas tonto, no pierdas una mujer tan linda y buena, que te acompañó (a Brasil). Después, te puedes arrepentir y puede ser tarde. Creo que no deberías exhibirte con otras chicas, porque la gente es envidiosa, por querer fregar la relación pueden venir con sus serruchos”, dijo Tilsa Lozano en “Amor, amor amor” donde estuvo de panelista.

En otro momento, la exconejita Playboy habló del regreso de Juan Manuel Vargas a Universitario de Deportes. “No tengo nada que comentar, estoy en otra etapa, él también. A mí no me gusta el fútbol, saludo a la gente de la ‘U’. Felicitaciones, bendiciones para todos”, precisó Tilsa Lozano.